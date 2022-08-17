Среда, 17 Августа 2022 16:05

АрмИнфо. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и всему армянскому народу искренние соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в ереванском торговом центре "Сурмалу", которая привела к многочисленным жертвам.

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, в телеграмме Глава государства передал слова глубокого сочувствия родственникам и близким погибших и пострадавших граждан.

Взрыв в торговом центре "Сурмалу" произошёл 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Спасателям удалось потушить огонь лишь на следующий день вечером. До сих пор ведутся работы по очистке завалов и поиску пропавших граждан. По данным на утро 17 августа, погибли 16 человек, 2 граждан числятся без вести пропавшими, 62 человека обратились за медицинской помощью, 7 из которых продолжают лечение в медицинских учреждениях республики. В связи с инцидентом, возбуждено уголовное дело. В Армении и Арцахе объявлен двухдневный траур.