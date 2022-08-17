Среда, 17 Августа 2022 12:21

АрмИнфо. Возмущены муссируемыми, в местном информационном пространстве, циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с.г. на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии. Об этом говорится в заявлении Посольство РФ в РА.

"Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии.

Соответствующая нота направлена Посольством в Министерство иностранных дел Республики Армения.

Отметим, что российская сторона - в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования - с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии", - подчеркнули в Посольстве РФ в РА.

Отметим, что ранее, Национальный демократический полюс через свои каналы в социальных сетях начали раскручивать тему о том, что за трагедией в торговом центре "Сурмалу" стоит Россия. Голословные обвинения в адрес российской стороны не были подкреплены какими-либо фактами. Меж тем, подобными заявлениями НДП пытается раскачивать антироссийские настроения в Армении.

Взрыв в торговом центре "Сурмалу" произошёл 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Спасателям удалось потушить огонь лишь на следующий день вечером. До сих пор ведутся работы по очистке завалов и поиску пропавших граждан. По данным на утро 17 августа, погибли 16 человек, 2 граждан числятся без вести пропавшими, 62 человека обратились за медицинской помощью, 7 из которых продолжают лечение в медицинских учреждениях республики. В связи с инцидентом, возбуждено уголовное дело. В Армении и Арцахе объявлен двухдневный траур. -0-