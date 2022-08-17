Среда, 17 Августа 2022 12:20

АрмИнфо. По делу о взрыве в торговом центре <Сурмалу> обвиняемых нет. Если бы они были, прокуратура Армении заявила бы об этом, написал на своей странице в Facebook советник генерального прокурора РА Гор Абрамян.

Он отметил, что имеется обвиняемый по делу о пожаре, который произошел в торговом центре <Сурмалу> в прошлом году. <Прошу СМИ, распространившие эту дезинформацию, удалить ее. Это не тот случай, когда публикация неверной информации допустима. Чтобы не попасть в ловушку подобных недоразумений, я всегда призываю СМИ, даже при обзоре прессы, сначала официально проверять информацию, прежде чем публиковать ее>, - отметил Гор Абрамян.

Взрыв в торговом центре "Сурмалу" произошёл 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники, на котором по данным главы МЧС Армена Памбухчяна, надодилось до 4 тонн взрывоопасных средств. По данным на утро 17 августа, погибли 16 человек, 1 гражданин числится пропавшим без вести, 62 человека обратились за медицинской помощью, 7 из которых продолжают лечение в медицинских учреждениях республики. В связи с инцидентом, возбуждено уголовное дело.