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АрмИнфо.В Тегеране прекрасно осознают, что в случае реализации турецко-азербайджанского проекта "Зангезурский коридор" будет иметь место окончательное блокирование северных границ ИРИ. Подобное мнение выразил АрмИнфо иранист Армен Варданян.
"В случае подобных достаточно крупных геополитических изменений, последствия которых выйдут за пределы не только Армении, но и Южного Кавказа, Иран впадет в зависимость от Турции и Азербайджана. Меж тем как сегодня с учетом транзитного значения ИРИ для тандема имеет место обратный процесс. В этом свете, понятно, что очередная геополитическая ломка региона интересам Тегерана явно не соответствует", - подчеркнул он.
Тем не менее, прогнозировать однозначное военное вмешательство ИРИ в случае нарушения Турцией или Азербайджаном целостности армяноиранской границы Варданян не берется. Причина - в достаточно теплых отношениях Тегерана с Анкарой и Баку. И это несмотря на все периодически возникающие между ними проблемы.
Но с другой стороны эксперт напомнил о прошлогодних беспрецедентных маневрах иранской армии, в частности "Корпуса стражей исламской революции" на границе с Азербайджаном в ответ на угрозу азербайджанского вторжения в Сюникскую область Армении. Что должны образом было оценено в Баку.
В этом свете, так или иначе, но в ИРИ, на взгляд ираниста, твердо намерены отстаивать собственную позицию в пользу неприкосновенности границ с Арменией. Что, на его взгляд, рождает необходимость в новых шагах Еревана в направлении углубления отношений с Тегераном до уровня стратегических. Вне зависимости от всех объективных геополитических трудностей на этом пути.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эксперт: Украина вносит дополнительную туманность в процессы между Ереваном и Баку с участием Москвы
|В Ереване за торговлю в неположенном месте будут изымать товар
|Следственный комитет Армении призывает граждан сдать не использованные пиротехнические средства
|Несмотря на неудачи, Госдепартамент США по-прежнему видит "историческую возможность" достижения мира между Баку и Ереваном
|Дипломат: Российские миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр от действующего Лачинского коридора, пока не будет задействована новая дорога
|Данных, свидетельствующих о теракте в ТЦ <Сурмалу>, нет: Глава СК Армении
|Юрист: Отсутствие в Армении состоявшихся институтов - залог управляемости хаоса
|Политик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и Ахавно
|Посольство России требует от властей Армении пресекать ложные обвинения в российский адрес со стороны определенных кругов
|По делу о взрыве в торговом центре <Сурмалу> обвиняемых нет - советник генпрокурора
|Количество пропавших без вести в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу> сократилось до одного человека - замминистра
|Трехэтажное здание торгового центра <Сурмалу> обрушилось
|В Армении объявлен 2-х дневный траур в связи со взрывом в ереванском торговом центре
|Военная делегация Ирана посещает Карабах
|Эксперт: В Тегеране осознают, что "Зангезурский коридор" блокирует север ИРИ
|Подписан дополнительный протокол к Ашхабадскому соглашению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Риска нового взрыва на территории торгового центра <Сурмалу> нет, но небольшие задымления могут иметь место - замминистра
|МСЧ Армении: столичный метрополитен возобновил работу
|Шойгу и Папикян обсудили роль российского присутствия на Южном Кавказе
|Впервые в Армении: экстравагантный шедевр Эндрю Ллойда Уэббера мюзикл "Сансет Бульвар"
|В медицинских центрах Армении лечение продолжают получать 7 человек
|Посольство РФ: Любовь Грибова жива
|Тигран Авинян призвал запретить свободное проведение фейерверков и продажу пиротехнической продукции
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Усилия пожарных и спасателей сосредоточены на поисковых работах - министр по ЧС
|Ереванский метрополитен приостановил работу из-за очередного сигнала о бомбе
|Иранист: Дипломатическое присутствие Ирана в Сюнике - недвусмысленная реакция Тегерана на турецко-азербайджанские аппетиты
|Оппозиционер: Статистика небоевых потерь в ВС РА в первые 15 дней августа является трагедией для армии и страны
|Число жертв взрыва в ереванском торговом центре <Сурмалу> достигло 16
|МЧС Армении: Среди числящихся пропавшими 5 граждан Ирана и один России
|Папикян участвовал в открытии <Армия-22>
|Посольство РФ: российские медучреждения предлагают помощь армянским коллегам в связи с трагедией в "Сурмалу"
|В Tуркменистане начала работу транспортная конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
|Агван Овсепян отпущен на свободу под залог - адвокат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Представители Армянского общества Красного Креста активно вовлечены в оказание помощи пострадавшим в результате трагедии в ТЦ <Сурмалу>
|Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ТЦ в Ереване
|Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией и МИД Грузии выразили соболезнования Еревану в связи с трагедией "Сурмалу"
|Замминистра: имеется опасность обрушения некоторых конструкций в ТЦ "Сурмалу"
|Министр по ЧС Армении исключает версию теракта в ТЦ "Сурмалу"
|Индия заблокировала участие Азербайджана в предстоящем саммите БРИКС
|Спасатели извлекли из-под завалов "Сурмалу" женщину
|По факту ложных сообщений о минировании ряда важнейших объектов Армении возбуждено уголовное дело - Абрамян
|Минздрав: состояние пострадавших при взрыве в торговом центре <Сурмалу> оцениваются как удовлетворительное
|За неделю в Армении зарегистрировано 1713 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек - Минздрав
|СНБ Армении призывает СМИ и граждан воздерживаться от публикации неутонченной информации относительно угроз террористических актов
|МЧС Армении обнародовало имена погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Еревану соболезнуют из Афин, Минска и Парижа
|МЧС Армении продолжает поиски 18 граждан, считающихся пропавшими без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|В МЧС Армении представили список граждан, считающихся пропавшими в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Скончался бывший депутат НС Армении, генерал Сейран Сароян
|Генпрокуратура Армении сообщает о новых случая шпионажа и предательства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Впервые за последние 10 лет библиотеки Еревана начали пополняться новыми книгами
|Мохаммад Джамшид: Армяно-иранская граница должна сохраниться любой ценой
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Прогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоит
|СМИ: Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели уже 500 телефонных переговоров
|Читать больше
|Эксперт: Украина вносит дополнительную туманность в процессы между Ереваном и Баку с участием Москвы
|Юрист: Отсутствие в Армении состоявшихся институтов - залог управляемости хаоса
|Политик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и Ахавно
|Эксперт: В Тегеране осознают, что "Зангезурский коридор" блокирует север ИРИ
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Читать больше
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
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