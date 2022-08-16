Вторник, 16 Августа 2022 21:58

АрмИнфо.В Тегеране прекрасно осознают, что в случае реализации турецко-азербайджанского проекта "Зангезурский коридор" будет иметь место окончательное блокирование северных границ ИРИ. Подобное мнение выразил АрмИнфо иранист Армен Варданян.

"В случае подобных достаточно крупных геополитических изменений, последствия которых выйдут за пределы не только Армении, но и Южного Кавказа, Иран впадет в зависимость от Турции и Азербайджана. Меж тем как сегодня с учетом транзитного значения ИРИ для тандема имеет место обратный процесс. В этом свете, понятно, что очередная геополитическая ломка региона интересам Тегерана явно не соответствует", - подчеркнул он.

Тем не менее, прогнозировать однозначное военное вмешательство ИРИ в случае нарушения Турцией или Азербайджаном целостности армяно­иранской границы Варданян не берется. Причина - в достаточно теплых отношениях Тегерана с Анкарой и Баку. И это несмотря на все периодически возникающие между ними проблемы.

Но с другой стороны эксперт напомнил о прошлогодних беспрецедентных маневрах иранской армии, в частности "Корпуса стражей исламской революции" на границе с Азербайджаном в ответ на угрозу азербайджанского вторжения в Сюникскую область Армении. Что должны образом было оценено в Баку.

В этом свете, так или иначе, но в ИРИ, на взгляд ираниста, твердо намерены отстаивать собственную позицию в пользу неприкосновенности границ с Арменией. Что, на его взгляд, рождает необходимость в новых шагах Еревана в направлении углубления отношений с Тегераном до уровня стратегических. Вне зависимости от всех объективных геополитических трудностей на этом пути.