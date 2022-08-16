Вторник, 16 Августа 2022 15:21

АрмИнфо. Риска нового взрыва на территории торгового центра <Сурмалу> нет, но небольшие задымления на некоторых участках могут иметь место. Об этом во вторник журналистам заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Амбарян.

По его словам, предпринимается попытка с задействованием аудиовизуальных средств выяснить наличие взрывоопасных материалов в зданиях центра, поскольку войти в сами здания сейчас практически невозможно по причине наличия опасностей для спасателей.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время имеются данные о наличии под завалами тел двух граждан иностранных государств. Говоря о несоответствии цифр относительно погибших, Амбарян не исключил возможности технических проблем. В любом случае, он призвал использовать данные, которые периодически предоставляются МЧС. Заместитель министра констатировал наличие 16 погибших, тела 14 из которых идентифицированы, один из которых - несовершеннолетний.

Амбарян заметил, что пока трудно говорить о сроках завершения поисково-спасательных работ, которые идут достаточно интенсивно. <Основная цель - поиск оставшихся под завалами живых людей. Надежда, хоть и небольшая, но есть, несмотря на то, что речь может идти о чуде. Однака эта надежды с каждым днем, к сожалению, уменьшается. Нашей задачей на сегодняшний день является освобождение территории от завалов, после чего обратимся к самим зданиям>, - отметил замминистра, добавив, что в зданиях никаких иных работ, кроме охладительных, не ведется. Он отметил, что уже необходим план дальнейших действий относительно конструкций задний, и в разработку этого плана должны быть вовлечены представители и других ведомств.

Напомним, что 14 августа в 13:23 на территории ТЦ "Сурмалу" раздался мощный взрыв, который привел к сильному пожару. По данным на утро 16 августа, погибли 16 человек, 8 граждан числятся без вести пропавшими, свыше 61 человек обратились за медицинской помощью. В связи с инцидентом, возбуждено уголовное дело.