Понедельник, 15 Августа 2022 17:38

АрмИнфо.Бывший генеральный прокурор, экс-председатель Следственного комитета Агван Овсепян отпущен на свободу под залог. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Овсепяна Эрик Алексанян.

<Агван Овсепян на свободе, необходимая сумма залога внесена. Однако г-ну Овсепяну еще предстоит продолжить стационарное лечение, поэтому он продолжит находиться в медицинском учреждении, где его готовят к операции>, - отметил адвокат.

Напомним, что Агван Овсепян был арестован в сентябре 2021 года. Ему инкриминируется, будучи при должностях, управление рядом компаний. Кроме того, согласно данным следствия, бывший генпрокурор получил взятку на сумму в 190 млн драмов, совершил хищения в размере 800 млн драмов. Ему также предъявлено обвинение в отмывании порядка 1,3 млрд драмов.