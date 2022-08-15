Понедельник, 15 Августа 2022 13:31

АрмИнфо.За истекшую неделю в Армении зарегистрировано 1713 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РА.

Тем самым, как отмечает источник, с начала пандемии коронавирусом заболели 430361 человек, скончались 8643 человека. В течение прошлой недели от недуга выздоровели 1704 граждан, а всего с начала эпидемии - 417865. За указанный период проведено 6820 тестирований, или 3172116 с начала пандемии.

Минздрав также сообщает, что вакцинацию прошли 2 236 530 человек, из которых первой дозой 1 143 530, второй - 1 020 470, бустерной дозой привились 67 140 граждан.