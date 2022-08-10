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 Среда, 10 Августа 2022 15:21
Марианна Мкртчян

Родители военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, проводят акцию протеста перед зданием Минобороны РА

Родители военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, проводят акцию протеста перед зданием Минобороны РА

АрмИнфо.Родители военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, с утра 10 августа проводят акцию протеста перед зданием Минобороны РА.

Они требуют встречи с министром обороны РА Суреном Папикяном и командиром 4-го полка 5-го оборонительного района Мартакерта Павликом Кярамяном, которого обвиняют в гибели своих сыновей. Они возмущены тем, что Павлик Кярамян был удостоен медали "Боевой крест" первой степени.

После двух часов протеста, ситуации у ведомства накалилась. Это произошло после того, как в оборонном ведомстве - со слов родителей - им сообщили, что Сурен Папикян не на месте и у него нет времени на встречу.  Протестующие возмущены тем, что вот уже около двух часов их никто не принимает.

Добавим, что во время войны погибли 37 военнослужащих 4-го полка 5-го оборонительного района Мартакерта, больше половины солдат похоронили через год после войны.

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