Среда, 10 Августа 2022 14:14

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о демобилизации граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, объявленной 3 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена в связи с агрессивными действиями Азербайджана в начале августа.