Среда, 10 Августа 2022 12:21

АрмИнфо. Оппозиционный блок "Армения" (Айастан) выступил с заявление на фоне последних событий вокруг Арцаха.

Так, в заявлении блока констатируется, что новые армянские населенные пункты находятся перед угрозой выселения армян и сдачи их врагу вследствие осуществленной Азербайджаном в последние дни военной преступной агрессии, очередных проявлений политики принуждения и пораженческой позиции властей Армении.

"Фактически, также был зафиксирован конкретный срок 25 августа, и ответственные за предотвращение этого власти даже не выразили никакой позиции.

Ранее установленного документом от 9 ноября 2020 года срока, угрожая закрыть коридор, связывающий Армению с Арцахом, и требуя сдать прилегающие населенные пункты Азербайджан явно в очередной раз нарушает трехстороннее заявление.

Ни один пункт вышеупомянутого трехстороннего заявления не предусматривает сдачу населенных пунктов с целью строительства дорог, не содержит также положения, согласно которому новая дорога должна обходить общины Бердзор, Агавно и Сус.

По сути, такая ситуация является геноцидальным поведением в свете международных норм", - отметили в блоке "Айастан ".

"Следовательно, мы являемся свидетелями очередных грубейших нарушений международного права, заведомо незаконных требований. А готовность властей Армении и Арцаха их фактического удовлетворения, по меньшей мере дают основания утверждать, что мы снова имеем дело с достигнутыми за спиной народа соглашениями, "устным взаимопониманием" и устными договоренностями. Обнародование 25 августа в качестве крайнего срока - лишнее тому доказательство", - подчеркнули в оппозиционном блоке.

В заявлении политической силы отмечается, что из-за непоследовательной, неопределенной политики властей Армении нет должного сотрудничества ни в одном направлении: миротворческие силы, сопредседательство МГ ОБСЕ или вообще международные структуры.

"Поражение Армении и Арцаха с властями, ставшими символом поражения, продолжается каждый день, угрожая новыми необратимыми потерями. Сплочение армянского народа сегодня необходимо, независимо от всех разделительных линий, проводимых этими властями, последовательно разжигаемой ненависти.

Необходимо общенациональное объединение триединства Армения, Арцах, Диаспора.

Власти дня, обслуживая турецко -азербайджанские интересы, фактически совместно с этими силами реализуют программу выселения армян из Арцаха. Только в этом случае, возможно сохранить имеющееся, избежать новых потерь и достичь реального мира", - резюмировали в блоке "Айастан ".

Ранее, министр территориального управления Арцаха Айк Ханумян вместе с представителями местного населения, общины и властей Кашатагского района обсудил вопросы эвакуации населения Ахавно, Неркин Сус и Бердзора до 25 августа этого года в соответствии с планом гражданской обороны. Последние отказываются покидать свои дома.

После этого стало известно, что Азербайджан поставил ультиматум и требует переместить жителей сел Бердзор, Сус и Ахавно до 25 августа, после чего закроет действующую дорогу по Лачинскому коридору. И это в условиях когда, альтернативная дорога не построена. Следовательно, Арцах останется в полной изоляции. Стоит также добавить, что данный ультиматум Азербайджана противоправен, и противоречит тем же требованиям 6 пункту трехстороннего заявления, на который ссылается азербайджанская сторона. Всё это происходит на фоне бездействия международного сообщества.

Добавим также, что мэр Бердзора Нарек Алексанян сообщил, что перемещённым жителям Бердзора, Ахавно и Наркис Сус предложат сертификаты на покупку жилья. Если они захотят переехать в Ереван получат до 8 млн драмов, в другой регион Армении - до 10 млн драмов. А желающим купить жилье в Арцахе будет предложено до 12 млн драмов (примерно 1 млн 800 тыс рублей).