Вторник, 9 Августа 2022 16:44

АрмИнфо. С 10 августа на месяц будет закрыто движение по мосту от Тбилисского шоссе к межгосударственной трассы М-4. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Уважаемые горожане сообщаем, что в связи с ремонтными работами деформационных швов моста на участке дороги Тбилисское шоссе - ул.Грачья Ачаряна, с 10 августа вышеуказанный участок, ведущий на межгосударственную дорогу М4 будет временно закрыт. Ремонтные работы продлятся месяц.

В качестве альтернативы предлагается ехать с Тбилисского шоссе (со стороны бывшего Райкома) до административного здания "Газпром Армения", затем повернуть направо и выехать на улицу Ачаряна, доехать до светофора рядом с аркой Аринджа, развернуться и выехать на межгосударственную дорогу М-4. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении мэрии Еревана.