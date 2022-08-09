Вторник, 9 Августа 2022 16:36

АрмИнфо.Мужская сборная Армении по шахматам стала вице-чемпионом Всемирной шахматной олимпиады, прошедшей в индийском Ченнае.

В последнем, 11-ом туре армянские шахматисты смогли минимально обыграть сборную Испании со счетом 2,5: 2,5. Победу в этой встрече обеспечил лидер армянских шахмат Габриеэл Саркисян. Однако этого в конечном итоге оказалось недостаточно, поскольку главные соперники армянской команды - шахматисты Узбекистана также минимально смогли обыграть сборную Нидерландов и впервые в своей истории стать победителями Олимпиады.

Отметим, что мужскую сборную Армении на олимпиаде представляли гроссмейстеры Габриэл Саркисян, Грант Мелкумян, Роберт Ованнисян,

Самвел Тер-Саакян, Мануэль Петросян. Турнир проходил в индийском Ченнае с 29 июля по 10 августа. На шахматных олимпиадах Армения побеждала трижды - в 2006, 2008 и в 2012 годах.