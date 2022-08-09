Вторник, 9 Августа 2022 16:30

АрмИнфо.Все последние действия Азербайджана в Арцахе есть следствие военных реалий между Арменией и Азербайджаном. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции "Гражданский договор" Овик Агазарян.

"Осознав, что проблема Арцаха по прежнему далека от разрешения, а поствоенные реалии никоим образом не ограничиваются заявлениями согласно которым нет не только карабахской проблемы, но и самого Карабаха, Баку сегодня прибегает к военным провокациям в надежде достичь продекларированных им же итогов 44-х дневной войны", - заметил он.

Согласно парламентарию, Азербайджан торопится с решением вопроса Лачинского коридора, хотя согласно тому же Заявлению от 9-го ноября на это отводилось три года, именно в рамках данной логики, стремясь поскорее довести до конца начатое 27 сентября 2020 года. Выставляя в качестве аргумента построенную обходную дорогу в направлении Теха и Корнидзора. Согласно парламентарию, так или иначе, сухопутная связь между Арменией и Арцахом прерваться не может. Вне зависимости от того будет или не будет построена в срок Арменией обходная, альтернативная дорога в Арцах. При этом, Агазарян выразил уверенность в продолжении азербайджанских провокаций в Арцахе и на границе с Арменией и после сдачи Бердзора. "Причина подобного прогноза все та же - в Баку недовольны итогами последней войны. Соответственно, оказывать на нас давление посредством обстрелов будет продолжать вне зависимости от сроков сдачи Бердзора. Продолжая обещать своему обществу добраться до Севана, Мегри, Еревана и т. д. Соответственно, вне зависимости от всего мы должны быть готовы нанести достойный контрудар в любой момент", - подчеркнул он.

Напомнив, что сдача Бердзора изначально была оговорена 9-го ноября 2020 года, Агазарян подчеркнул, что идти на какие-либо другие территориальные уступки армянская власть не намерена. В первую очередь в вопросе т.н. коридора через Сюникскую область Армении. По его оценкам, речь сегодня идет исключительно о возможности коммуникации между Азербайджаном и Нахиджеваном согласно законодательству Армении.