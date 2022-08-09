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 Вторник, 9 Августа 2022 16:29
Давид Степанян

Правозащитник: Армянское общество не осведомлено о процессах вокруг Армении

Правозащитник: Армянское общество не осведомлено о процессах вокруг Армении

АрмИнфо.Сдача Бердзора, Ахавно и Суса Азербайджану является произвольным решением, обусловленным исключительно логикой в духе "победитель решает все". Подобное мнение выразила АрмИнфо первый Омбудсмен Армении Лариса Алавердян.

"Все это не имеет ничего общего с международным правом и обусловлено итогами зарегистрированными Азербайджаном и Турцией в 44-х дневной войне. И, конечно, согласием нашего руководства на фиксацию этих итогов на что он не имел никакого права. Во всех этих тенденциях нет ни правовых, ни реальных основ. Просто потому, что даже в злосчастном документе от 9- го ноября о последних требованиях Азербайджана нет ни слова", - заметила она.

Как результат положения до которого довела страну действующая власть, по оценкам правозащитника, Армения сегодня в качестве суверенного субъекта международного права даже не рассматривается. Что, по ее мнению, существенно ограничивает возможности геополитического маневрирования Армении в текущей, полной вызовами и угроз ситуации.

На взгляд Алавердян, сегодня армянское общество не только находится в заблуждении, но и, в целом практически не осведомлено о процессах имеющих место вокруг Армении. Меж тем, ему уже давно следует озвучить несогласие с ведущими к деарменизации Арцаха и утрате Арменией суверенитета незаконными шагами нелегитимного руководства Армении. После чего обратиться во все возможные международные инстанции, вне зависимости от их ориентации, с целью зафиксировать незаконный характер процессов вокруг армяно-населенных сел Лачинского коридора",

- подчеркнула она.

Меж тем, в противовес Армении руководство Азербайджана и Турции, согласно оценкам Алавердян, проявляло и проявляет завидную последовательность. И начиная с создания Турцией Азербайджана с целью окончательного уничтожения Армении и армян Анкара использует Азербайджан в качестве инструмента ее осуществления. Причем, данный процесс не останавливался даже в советский период. 

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