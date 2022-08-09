Вторник, 9 Августа 2022 12:36

АрмИнфо. Генсек ОБСЕ Хельга Шмид назвала очень важными усилия Турции по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщают СМИ, соответствующее заявление она сделала в ходе своего выступления на 13-ой конференции послов Турции в Анкаре.

"Вклад Турции в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и работа с заинтересованными сторонами очень важны для ОБСЕ", - отметила она.

Примечательно, что Турция была страной, которая открыто участвовала в широкомасштабной военной агрессии против Арцаха осенью 2020 года, и турецкие высокопоставленные чиновники неоднократно публично подтверждали этот факт. Анкара это делала с молчаливого позволения международного сообщества. Более того, по сей день, официальная Анкара оказывает давление на Ереван для заключения однобокого проазербайджанского мирного договора между Арменией и Азербайджаном.