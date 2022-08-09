Вторник, 9 Августа 2022 12:33

АрмИнфо. В ночь с 8 на 9 августа и сегодня по положению на 12:00 по местному времени оперативная обстановка на линии соприкосновения, несмотря на напряженность, была относительно стабильной. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.

Согласно оборонному ведомству Арцаха, в некоторых районах подразделения Вооруженных сил Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие разного калибра.

"Совместно с российскими миротворческими войсками предпринимаются шаги по дальнейшей стабилизации ситуации.

Кроме того, 8 августа в результате нарушения правил применения оружия (взрывчатки) и несоблюдения техники безопасности ранения получили контрактники АО Гурген Даниелян и Артур Арушанян. Состояние раненых оценивается как тяжелое. Проводится расследование, выясняются подробности инцидента", - отметили в АО НКР.