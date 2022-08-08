Понедельник, 8 Августа 2022 17:20

АрмИнфо.Усиление контроля на участке трассы Мегри-Агарак (М2), вдоль государственной границы Республики Армения и Исламской Республики Иран связано с увеличением попыток незаконного ввоза тяжёлых наркотических средств и психотропных веществ (гашиш, метамфетамин, героин) из ИРИ в РА.

Об этом на запрос АрмИнфо заявили в пресс-службе Пограничного Управления ФСБ России в РА, касаясь причин усиления контроля на участке трассы Мегри-Агарак, вдоль границы с Ираном.

Отметим, что ранее, ряд армянских СМИ со ссылкой на главу укрупненной общины Мегри Баграта Закаряна сообщили, что на пути из Мегри в Агарак необходимо пройти через пропускные пункты. Он уточнил, что в Мегри российскими миротворцами установлены около 5 модульных опорных пунктов, где российские пограничные войска осуществляют пограничную службу. Они были установлены еще 8-9 месяцев назад.

Староста уточнил, что один из опорных пунктов установлен на дороге Мегри-Агарак, на берегу Аракса, другой- на дороге, идущей к Агараку, также установлен опорный пункт на дороге, идущей в Шванидзор, еще два опорных пункта установлены на межобщинных дорогах, идущих в села.

В этой связи в Пограничном управление ФСБ России в Ра напомнили, что осуществляют свою деятельность по охране государственной границы Армении с Турецкой Республикой и Исламской Республикой Иран на основании межгосударственного договора "О статусе пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования", подписанного между двумя странами в 1992 году.

"В последнее время на армяно-иранском участке государственной границы сложилась напряженная оперативная обстановка, вызванная увеличением попыток незаконного перемещения тяжёлых наркотических средств и психотропных веществ (гашиш, метамфетамин, героин) из Ирана в Армению.

Кроме того, фиксируются случаи нарушения государственной границы представителями экстремистских и террористических организаций. Так, в 2021 году на участке Мегринского погранотряда российскими пограничниками были задержаны два боевика с оружием, гранатами и большим количеством боеприпасов, незаконно следовавшие из Ирана.

В целях обеспечения безопасности Республики Армения, в соответствии с законом РА "О государственной границе", по согласованию с Правительством, Службой национальной безопасности и другими компетентными органами Армении с начала текущего года установлен ряд оборудованных постов несения службы пограничных нарядов для осуществления выборочных (а в случае поиска и преследования нарушителей границы - всех без исключения) проверочных мероприятий в отношении лиц и транспортных средств на предмет выявления, предупреждения и пресечения фактов контрабанды, организации незаконной миграции и других правонарушений.

Просим граждан, осуществляющих перемещение в пограничной зоне, с понимаем отнестись к законным требованиям правоохранительных органов", - уточнили в Погрануправлении.