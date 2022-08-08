Понедельник, 8 Августа 2022 13:20

АрмИнфо.В Армении растет количество лиц, подхвативших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, представленные 8 августа Министерством здравоохранения РА.

В частности, как отмечается в сообщении, 1 по 7 августа число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило 1849. Тем самым,

общее число зафиксированных случаев выросло до 428648.

За неделю зафиксированы две смерти от коронавируса. Всего от осложнений COVID-19 с начала пандемии скончались 8637 человек. На лечении от COVID-19 находятся 2161 человека. Выздоровели с начала пандемии - 416161 человека. Общее число проведенных тестов с начала пандемии составляет 3165287.

В то же время, Минздрав сообщил, что по состоянию на 7 августа проведено 2232695 прививок от коронавируса. Из общего количества привитых 1142970 граждан вакцинировались первой дозой, 1 019 611 - второй, 65202 человека - бустерной дозой