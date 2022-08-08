Понедельник, 8 Августа 2022 13:15

АрмИнфо. Министерство окружающей среды Армении выступило с напоминанием об ответственности за самостоятельный сбор растений, занесенных в Красную книгу.

На своей странице в Facebook ведомство отмечает, что поступает много предупреждений о том, что на улицах столицы продается кувшинка, занесенная в Красную книгу РА, а в Интернете появляются фотографии, сделанные туристами, свидетельствующие о нарушениях экологических экосистем. "Кувшинка - одно из красивейших растений Армянского нагорья, занесенное в Красную книгу РА. Уважаемые граждане, призываем вас с максимальной заботой и ответственностью относиться к красоте природы, тем более, что она занесена в Красную книгу, а также регулируется законодательством РА. Любые действия, способствующие уничтожению вида, занесенного в Красную книгу, влекут за собой административное наказание. Согласно статье 93 Кодекса "Об административных правонарушениях", самостоятельный сбор растений, занесенных в Красную книгу Республики Армения, или корней, цветов, плодов растений влечет наложение штрафа на граждан в размере 80 тысяч драмов, а на должностных лиц в размере 150 тысяч драмов", - говорится в сообщении.