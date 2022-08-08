Понедельник, 8 Августа 2022 13:02

АрмИнфо. Очень сложно в рамках одного закона предусмотреть все негативные влияния на окружающую среду и найти консенсусное решение.

Об этом в понедельник на пресс-конференции в Ереване заявила заместитель министра окружающей среды Гаяне Габриелян, представляя новый проект закона <Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду>, который вынесен на общественные обсуждения.

По словам заместителя министра, во всем мире законодательное регулирование воздействия на окружающую среду считается одним из

самых сложных направлений, поскольку касается практически всех сфер жизнедеятельности человека. Закон в первый раз был принят в 1995 году, и сегодня нуждается в серьезных доработках. С учетом членства Армении в Орхусской конвенции в 2014 году закон был переработан. Габриелян заметила, что главным оппонентом ОВОС является бизнес-среда, который должен развиваться, инвестировать, но если эти инвестиции приведут к нарушениям экологического равновесия, ведомство должно на это реагировать. В целях достижения поставленных целей реформ, предусмотрено нарастить возможности государственных некоммерческих организаций, оснастив их соответствующей техникой и оборудованием. Расширяется перечень направлений деятельности человека, которые должны пройти ОВОС. В частности, теперь ОВОС должны будут проходить все без исключения гидроэлектростанции страны. В настоящее время оценку воздействия на окружающую среду проходят лишь ГЭС с установленной мощностью от 1 МВт и больше, теперь речь идет обо всех ГЭС без исключений, что очень важно, имея виду ситуацию с реками и экосистемой в целом. Все направления, а они многочисленны, продолжила замминистра, приведены в соответствие с требованиями Орхусской конвенцией и касаются отходов, разрешений на строительство. К примеру, если в настоящее время ОВОС должны проходить строительные работы на площади в 1500 кв.м и больше, то в новом законе оценка должна будет проводиться при проведении строительных работ с нуля. Даже установка автобусных остановок в Ереване должна будет пройти ОВОС.

В то же время, параллельно этому три категории ответственности - жесткие, средней тяжести и легкие объединены в две - жесткие и легкой

тяжести. Одновременно, авторы документа предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым будут ужесточены меры ответственности за нарушение требований нового

закона.