Понедельник, 8 Августа 2022 13:01

АрмИнфо.В трёхстороннем заявлении от 9 ноября 2020 г. не предусмотрено, чтобы армяне покинули Бердзор. Об этом написал военный эксперт Карен Вртанесян.

Он напомнил, что в трехстороннем заявлении сказано: "Бердзорский (Лачинский) коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Арцаха (Нагорного Карабаха) с Арменией и при этом не будет затрагивать г. Шуши, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута".

"Здесь речь идет только и только о дистанцировании дороги от Шуши. Не об оставлении Бердзора или выселении бердзорцев, а о проезде в обход Шуши", - констатировал Вртанесян.

В свою очередь оппозиционный депутат парламента Армении от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян отметил, что уже неделю во всех деталях изучаю мотивы последней азербайджанской агрессии.

"Это была детально просчитанная с политической, военной и региональной точек зрения операция. Власти РА срочно реализовали политические требования Азербайджана на этом этапе, и в военном плане азербайджанские войска переформировываются/перемещаются в направлении Арцаха, сжимая кольцо и усиливая давление.

В условиях создавшейся военно-политической обстановки у правительства Армении уже нет возможности действовать, сделать шаг, даже если каким-то чудом возникнет такое желание", - отметил оппозиционер.

В этих непростых условиях, продолжил депутат, окно возможностей может открыться только в случае смены власти в РА, в противном случае Азербайджан готовит законные основания для продвижения вплоть до Еревана и будет продвигаться вперед, насколько позволит ситуация", - отметил он.

Ранее стало известно, что Азербайджан поставил ультиматум и требует переместить жителей сел Бердзор, Сус и Ахавно до 25 августа и закроет действующую дорогу по Лачинскому коридору. И это в условиях когда, альтернативная дорога не построена. Следовательно, Арцах останется в полной изоляции. Стоит также добавить, что данный ультиматум Азербайджана противоправен, и противоречит тем же требованиям 6 пункту трехстороннего заявления, на который ссылается азербайджанская сторона. Всё это происходит на фоне бездействия международного сообщества.

Ранее, министр территориального управления Арцаха Айк Ханумян вместе с представителями местного населения, общины и властей Кашатагского района обсудил вопросы эвакуации населения Ахавно, Неркин Сус и Бердзора до 25 августа этого года в соответствии с планом гражданской обороны. Последние отказываются покидать свои дома.

Добавим также, что мэр Бердзора Нарек Алексанян сообщил, что перемещённым жителям Бердзора, Ахавно и Наркис Сус предложат сертификаты на покупку жилья. Если они захотят переехать в Ереван получат до 8 млн драмов, в другой регион Армении - до 10 млн драмов. А желающим купить жилье в Арцахе будет предложено до 12 млн драмов (примерно 1 млн 800 тыс рублей). Об этом

В сложившейся ситуации 56 жителей арцахского села Ахавно обратились к

сопредседателям Минской группы ОБСЕ и просят активного и немедленного

вмешательства и посредничества дружественных для Армении США и

Францию, для того чтобы привести село Ахавно в зону нового коридора

(находится всего в 1200 метрах от нового коридора), чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, в результате которой они лишатся своих домов, своего образа жизни, части своей родины и может быть даже своих жизней.

"Они также требуют от властей Армении и Арцаха немедленно принять все меры для включения села Ахавно в новый коридор, Корнидзорский коридор", - резюмировали жители села в своем прощении.