Понедельник, 8 Августа 2022 11:31

АрмИнфо.В ходе азербайджанской агрессии последних дней военнослужащие Армии оборон Арцаха неоднократно сопротивлялись азербайджанским атакам и провокациям. Об этом в своем Телеграмме написал госминистр Арцаха Артак Бегларян.

Он с сожалением констатировал, что в основном от ударов БПЛА у армянской стороны 2 погибших и 19 раненых. В этой связи он выразил глубокие соболезнования родным Гургена Габриеляна и Артура Хачатряна, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.

"Эти случаи в очередной раз доказали: дух сопротивления народа Арцаха не сломлен, и мы готовы и способны на самооборону.

Во-вторых, Азербайджан продолжает политику армянофобии и войны, исключая существование армянского народа как минимум в Арцахе, а в будущем и в Армении.

Международные военно-политические гарантии и механизмы, особенно в условиях этого хрупкого мирового порядка, не полностью обеспечивают стабильную безопасность народа Арцаха, и мы вынуждены и обязаны постоянно повышать уровень нашей стратегической устойчивости.

В условиях антиармянской политики Азербайджана конец конфликта не виден, и Баку попытается посредством периодически осуществляемых провокаций, правонарушений и различного рода давлений постепенно еще более улучшить свои военно-политические позиции в регионе и добиться выселения армян из Арцаха", - добавил он.

По его словам, для этой цели Азербайджан применяет различные меры, в том числе: применение силы и угрозы силой; постоянное совершенствование собственных военных возможностей; вовлечение Турции в региональные отношения по вопросам собственной повестки дня; углубление изоляции Арцаха; продвижение азербайджанских тезисов и интересов посредством укрепления роли Азербайджана в регионе и мире и ложных информационных потоков; разжигание и стимулирование раскола между различными частями армянства; внушение чувства беспомощности и безысходности армянам (прежде всего арцахским армянам); Ухудшение и воспрепятствование важным условиям проживания в Арцахе; ограничение рычагов и возможностей российского миротворческого контингента и России в целом в регионе и дискредитация, особенно среди армян.

"Поскольку Арцах имеет исключительное значение для Армении и всех армян, и учитывая вышеизложенные угрозы, наше единственное решение - постоянно и быстро повышать уровень стратегического сопротивления Арцаха и Армении, особенно в следующих областях: стабильная безопасность; растущая демография; развивающаяся экономика; качественное образование; эффективное управление, национальная идеология; прагматичные международные отношения", - констатировал он.

Вместе с тем, Бегларян считает, что для достижения всего этого армянской стороне необходимо обеспечить стабильную и практическую общенациональную консолидацию вокруг армянского будущего Арцаха и развития и усиления армянской государственности.

"Если мы потеряем Арцах, мы перевернем если не последнюю, тогда предпоследнюю страницу армянской истории. Свои более подробные размышления по этим вопросам и исключительной важности Арцаха (Арцахизм) для армянского народа и будущего Арцаха я представлю в ближайшем будущем в обширной статье", - резюмировал госминистр Арцаха.