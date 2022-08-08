Понедельник, 8 Августа 2022 11:29

АрмИнфо. Оборонные ведомства Армении и Арцаха опровергают дезинформацию азербайджанской стороны о нарушении режима прекращения огня.

Так, в заявлении МО Армении отмечается, что Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что в последние дни подразделения ВС РА обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы.

"Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС РА", - отметили в Минобороны Армении.

А в Армии обороны Арцаха подчеркнули, что заявление Минобороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны Армении нарушили режим прекращения огня, не соответствует действительности.

"В ночь на 8 августа и по состоянию на 09:00 утра существенных происшествий зафиксировано не было. Несмотря на относительную стабильность, напряжение сохраняется. В некоторых районах азербайджанские вооруженные силы вновь нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие разного калибра. Совместно с российскими миротворческими войсками продолжается работа в направлении дальнейшей стабилизации ситуации", - констатировали в АО НКР.