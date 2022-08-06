Суббота, 6 Августа 2022 15:05

АрмИнфо.Армянская Ассамблея Америки призывает председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и министра иностранных дел Мальдивских островов Абдуллу Шахида подтвердить Геноцид армян после удаления его первоначального поста в Твиттере о его посещении Мемориала Геноцида армян (Цицернакаберд) и Музея-института в Ереване 27 июля 2022 года.

Напомним, что Председатель Генеральной ассамблеи ООН Абдулла Шахид в рамках визита в Ереван посетил Мемориал жертв Геноцида армян и сделал об этом пост в своем микроблоге в социальной сети Твиттер. Однако, спустя несколько часов он удалил пост в о Геноциде армян, сделанный сразу после посещения мемориального комплекса <Цицернакаберд>. <Возложил венок к Мемориалу жертвам Геноцида армян. Особая благодарность директору Музея-института армян Арутюну Марутяну и Асмик Мартиросян за экскурсию по Музею>, - было написано в удаленном посте Шахида.

В ААА напомнили, что на сегодняшний день 31 страна и десятки международных организаций признают Геноцид армянского народа, совершенный Османской империей в 1915-1923 годах, повлекший гибель 1,5 миллиона армян и лишение нации ее трехтысячелетней западной-армянской родины.

<ГА ООН кодифицировала преступление геноцида, приняв Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в декабре 1948 года, приняв во внимание многие идеи международного юриста-правозащитника Рафаэля Лемкина, который ввел термин <геноцид> в 1944 году и сослался на Геноцид армян 1915 года как на яркий пример акта геноцида.

Действия председателя ГА ООН демонстрируют отрицание Геноцида, что является наихудшей формой разжигания ненависти. В ознаменование 50-летия Конвенции о Геноциде в 1998 году более 150 выдающихся ученых и писателей выступили с заявлением, чтобы почтить память Геноцида армян и осудить отрицание турецким правительством этого преступления против человечества. В заявлении ученые подчеркнули, что <отрицание геноцида направлено на то, чтобы изменить историю, чтобы демонизировать жертв и реабилитировать виновных. Отрицание геноцида является последней стадией геноцида. Это то, что Эли Визель назвал <двойным убийством>. Отрицание убивает достоинство выживших и стремится уничтожить память о преступлении>.

Действия председателя ГА ООН Шахида подрывают доверие международного сообщества и ответственность за соблюдение буквы и духа Конвенции ООН о геноциде. Армянская Ассамблея Америки призывает председателя ГА ООН Шахида опубликовать публичное объяснение отностельно своего удаленного твита, а также подтвердить свою приверженность признанию Геноцида армян и осуждению его отрицания>, - говорится в заявлении ААА. -