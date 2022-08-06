Суббота, 6 Августа 2022 15:00

АрмИнфо.Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о последних развитиях в регионе.

<Я провел отдельные разговоры с президентом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном о последних развитиях в регионе. Будем работать вместе, чтобы обеспечить деэскалацию и открытые коммуникации>, - написал Мишель в Twitter-е. <В преддверии следующей встречи лидеров в Брюсселе ключевым является продолжение диалога и достижение конкретного прогресса по всем пунктам повестки дня>, - добавил он.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась с 1 августа.3 августа с утра азербайджанские ВС обстреливали боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применяя минометы, гранатометы и ударные БПЛА, в результате чего погибли два военнослужащих- контрактника, ранены 19 солдат. Президент Арцаха Араик Арутюнян 3-го августа объявил частичную военную мобилизацию.