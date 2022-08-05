Пятница, 5 Августа 2022 16:11

АрмИнфо.Выраженное на последнем заседании правительства в связи с последними военными провокациями Баку в Арцахе недовольство премьера Пашиняна Азербайджаном и Россией я оцениваю как бессмысленное. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Армен Багдасарян.

"Уклоняясь от конкретики, от раскрытия сути и причин произошедшего, кстати повлекшего за собой гибель людей, премьер в очередной раз ограничился взваливанием ответственности за происходящее на Баку и Москву. Пашинян ограничивается обвинениями в невыполнении обязательств в адрес Баку и Москвы, что я воспринимаю как окончательный отказ Еревана от Арцаха. А собственные функции в вопросе Арцаха в случае дальнейшего роста напряженности руководство Армении, судя по всему, решило ограничить к возможности обращения в международные инстанции", - подчеркнул он.

Комментируя предложение Пашиняна о предоставлении Азербайджану путей сообщения с Нахиджеваном через территорию Армении, политолог заявил, что Баку пути сообщения совершенно не интересны. Азербайджану нужен экстерриториальный коридор. Соответственно, не нужна декларируемая Пашиняном эра мира. Или же нужна при условии если мир будет сопровождаться пробитым через Армению "Зангезурским коридором". По его оценкам, последние азербайджанские атаки на Арцах были обусловлены именно стремлением Баку продемонстрировать Еревану, что в случае отказа предоставлять "Зангезурский коридор", Азербайджан прикроет коридор через Лачин. После чего завершит процесс деарменизации Арцаха, то есть достигнет своих окончательных целей. В то время как Армения продолжит оставаться в состоянии блокады.

"Руководство Армении надавало Азербайджану множество обещаний. Которые последовательно выполняет. Но вот Азербайджан этот процесс торопит, видя стремление Армении данный процесс по возможности затянуть. В этом вся суть происходящего. Ереван ни разу не озвучил отказа от выполнения данных Баку обещаний. В том числе относительно пяти азербайджанских пунктов мирного соглашения", - подытожил Багдасарян.