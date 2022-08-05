Пятница, 5 Августа 2022 16:10

АрмИнфо. Целью последних азербайджанских атак на позиции Армии обороны Арцаха является принуждение Армении к постройке обходящей Бердзор дороги с целью его сдачи. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Армен Варданян.

"И я совершенно не ожидаю прекращения подобной политики военного шантажа после постройки этой дороги. Последние военные провокации Баку носили всего лишь предупредительно-ультимативный характер. И будут продолжаться до тех пор пока на натолкнуться либо на симметричный ответ, либо на дипломатические договоренности. Так или иначе, но в вопросе Бердзора Алиев на уступки явно идти не намерен. Так что сдача города является лишь вопросом времени", - считает он.

Данный прогноз политолог подкрепляет бездействием российского миротворческого контингента в Арцахе, который абсолютно не собирается как-то вмешиваться в боевые действия на подконтрольной себе территории. И после вывода последних подразделений из Армении Армия обороны Арцаха очевидным образом противостоять масштабной азербайджанской агрессии окажется не в состоянии.

"Бездействие миротворцев объясняется просто - их целью совершенно не является защита арцахцев ценой собственной жизни. Цель Москвы - монопольный контроль над армяно-азербайджанским конфликтом посредством собственных военных. Иными словами, не миротворчество, а геополитика. И итоги столкновений в коридоре в этом смысле отнюдь не новость. С аналогичной ситуацией мы уж сталкивались в Хцаберде и Парухе", - напомнил Варданян.

Единственным возможным для Армении шагом, на подобном фоне, по оценкам политолога, является сдерживание воинственных позывов Баку военным же путем. Поскольку возможности серьезного противодействия азербайджанской агрессии со стороны РФ в лучшем случае могут проявиться в 2025 году к истечению срока дислокации российских военных в Арцахе. И то лишь в случае если Баку потребует их незамедлительного вывода. Комментируя второй - "коридорный" вектор азербайджанского давления на Армению, Варданян заметил, что попытки Баку пробить экстерриториальный коридор через Сюник навряд ли увенчаются успехом. По его оценкам, подобный сценарий является для Армении красной линией. А любые попытки Алиева пробить коридор силой натолкнутся на противодействие Ирана, Запада, не исключено России", - подытожил политолог.