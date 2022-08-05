Пятница, 5 Августа 2022 12:15

АрмИнфо. Генсек ООН Антониу Гутерриш с обеспокоенностью следит за недавними сообщениями о напряженности вокруг Нагорного Карабаха.

Об этом в том в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. <Генеральный секретарь с обеспокоенностью отслеживает последние сообщения о напряженности в зоне Нагорного Карабаха и вокруг него. Мы сейчас не можем подтвердить эти данные. Мы призываем стороны проявлять сдержанность и решать все остающиеся вопросы через диалог>, - сказал он.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха. А уже в результате действий противника 3 августа, 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли.

Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора. 3 августа президент Арцаха объявил о частичной мобилизации. А 4 августа на заседании правительства премьер- министр Армении Никол Пашинян реагируя на ситуацию отметил, что в настоящее время ситуация вокруг Нагорного Карабаха носит крайне сложный характер, но возникают вопросы к российским миротворцам, которые должны пресекать любые попытки нарушения линии соприкосновения.

На это в Кремле отметили, что тесные контакты между сторонами позволят прояснить ситуацию.