Пятница, 5 Августа 2022 11:07

АрмИнфо. В Москве пока не видели дополнительных инициатив армянской стороны о деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на соответсвующий вопрос журналистов. <Мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, я не могу сейчас гадать. Любая из сторон договоренностей, которые были достигнуты президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, конечно же, вправе предлагать дополнительные инициативы.

Пока мы их не видели>, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Пномпене. Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 3 августа, 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора. 3 августа президент Арцаха объявил о частичной мобилизации.

А 4 августа на заседании правительства премьер- министр Армении Никол Пашинян реагируя на ситуацию отметил, что в настоящее время ситуация вокруг Нагорного Карабаха носит крайне сложный характер, но возникают вопросы к российским миротворцам, которые должны пресекать любые попытки нарушения линии соприкосновения.

На это в Кремле отметили, что тесные контакты между сторонами позволят прояснить ситуацию.