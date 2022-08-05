Пятница, 5 Августа 2022 10:59

АрмИнфо. Последние процессы вокруг Армении и Арцаха вновь доказывают, что так называемая <эпоха мира> была очередным манипулятивным мыльным пузырем, преподнесенным армянскому народу.

Об этом говорится в заявлении исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА). В партии указали на тот факт, что который уже раз становится очевидной несостоятельность проводимой действующей администрацией Армении внешней политики, основанной на авантюризме, безответственности и предательстве родины. <Достоен осуждения тот факт, что все посреднические усилия, предпринятые Российской Федерацией, Европейским союзом и другими международными субъектами, в результате невменяемости этих руководителей не привели к стабилизации ситуации в Арцахе и Армении, удержанию от военных действий и нейтрализации угроз мирному населению. Вдвойне ужасно, что армянский народ в действительности не информирован о тех закулисных договоренностях, которых за его спиной достигли глава правительства и его режим>,- добавили в РПА.

При этом республиканцы считают, что международные акторы, восхваляющие <демократические реформы> Армении, не желают сдерживать проявления азербайджанской агрессии, а запутанные отношения со стратегическим союзником, начавшиеся после захвата власти в 2018 году, способствовали и способствуют сложившейся ситуации. <Проблема, являющаяся очередным поводом для азербайджанских зверств, а именно вопрос Бердзорского коридора, является одним из доказательств бездарной, предательской политики властей Армении>, -отметили в РПА, напомнив, что В заявлении от 9 ноября стороны обязались в течение 3 лет всего лишь спроектировать новую дорогу, проходящую по Бердзорскому коридору, а не брать на себя обязательство построить маршрут, географически выходящий за пределы этого коридора. <Возникает вопрос: с чьего одобрения, с молчаливого согласия властей Армении, на протяжении нескольких месяцев строилась часть этого маршрута? Капитулянтская власть, вымаливающая мир любой ценой, долгое время закрывавшая глаза на происходящее, вдруг решила высказаться, и эта запоздалая реакция уже никому не интересна. Сложившаяся ситуация является следствием трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. Это также результате усилий по воспроизводству предательской власти, достигший апогея на выборах 20 июня 2021 г>,- добавили в партии.

Очевидным проявлением пораженческой политики, по мнению республиканцев, являются преступное бездействие в направлении восстановления боеспособности армянской армии, отказ от статуса гаранта безопасности Арцаха, шаги по разоружению Арцаха, которые осуществляются параллельно с воинственными действиями и заявлениями Азербайджана.

<Предательское мировоззрение <сдадим Арцах, чтобы жить хорошо>, привело к очередным потерям, вновь доказав, что подход <сдадим Арцах, не будем жить> на самом деле является залогом безопасности армянского народа.

Республиканская партия Армении выражает соболезнования родным, семьям, родственникам погибших, желает здоровья нашим соотечественникам, получившим ранения в ходе последних боев.

Единственный выход из сложившейся ситуации - немедленная отставка действующих властей, что позволит свести на нет все обещания, данные за спиной армянского народа, возобновить переговорный процесс, подтвердив внешнеполитическую повестку Армении в глазах стратегического союзника и партнеров>, - говорится в заявлении РПА.