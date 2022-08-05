Пятница, 5 Августа 2022 10:56

АрмИнфо.За минувшие сутки российскими миротворцами в Арцахе зафиксировано четыре нарушения со стороны ВС Азербайджана. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе за 4 августа.

<За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана, в результате которых погибло двое и ранено четырнадцать представителей вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Командованием российских миротворцев, во взаимодействии с азербайджанской и армянской сторонами, данные инциденты урегулированы. Нарушений линии соприкосновения сторон не допущено.

Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах. Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении>, - отмечается в сообщении.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 3 августа, 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора. 3 августа президент Арцаха объявил о частичной мобилизации.

А 4 августа на заседании правительства премьер- министр Армении Никол Пашинян реагируя на ситуацию отметил, что в настоящее время ситуация вокруг Нагорного Карабаха носит крайне сложный характер, но возникают вопросы к российским миротворцам, которые должны пресекать любые попытки нарушения линии соприкосновения.

На это в Кремле отметили, что тесные контакты между сторонами позволят прояснить ситуацию. -0-

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