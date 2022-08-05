Пятница, 5 Августа 2022 10:55

АрмИнфо. В ночь на 5 августа и по состоянию на 09:00 утра оперативная обстановка на линии соприкосновения была относительно стабильной.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Арцаха. <Напряжение в целом сохраняется. На некоторых направлениях азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня, применив огнестрельное оружие.

С армянской стороны потерь нет>, - отметили в оборонном ведомстве.

Касаясь состояния раненых, в АО Арцаха отметили, что некоторые из ранее пострадавших военнослужащих были выписаны из медицинских учреждений в предыдущие дни. <Состояние 3 раненых военнослужащих продолжает оставаться тяжелым, состояние еще одного крайне тяжелое, с определенной положительной динамикой. При посредничестве российских миротворческих сил продолжается работа, направленная на дальнейшую стабилизацию ситуации>, - резюмировали в АО НКР.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха. А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли.

Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора. А 4 августа на заседании правительства премьер­министр Армении Никол Пашинян реагируя на ситуацию отметил, что в настоящее время ситуация вокруг Нагорного Карабаха носит крайне сложный характер, но возникают вопросы к российским миротворцам, которые должны пресекать любые попытки нарушения линии соприкосновения. На это в Кремле отметили, что тесные контакты между сторонами позволят прояснить ситуацию