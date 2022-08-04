Четверг, 4 Августа 2022 23:53

АрмИнфо. Командующий российским миротворческим контингентом, генерал-майор Андрей Волков встретился с представителями общественных и оппозиционных сил Арцаха.

<В ходе встречи генерал-майор Андрей Волков разъяснил позицию миротворческого контингента относительно происходящих событий, проинформировал о проделанной работе, а так же заверил, что Российская Федерация предпримет все меры для недопущения дальнейшего обострения обстановки>, - говорится в сообщении на Телеграм-канале российских миротворцев в Арцахе.

3 августа с утра азербайджанские ВС обстреливали боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применяя минометы, гранатометы и ударные БПЛА, в результате чего погибли два военнослужащих- контрактника, ранены 19 солдат.

Президент Арцаха Араик Арутюнян 3-го августа объявил частичную военную мобилизацию.