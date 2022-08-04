Четверг, 4 Августа 2022 23:52

АрмИнфо. Председатель Европейского совета Шарль Мишель находится в тесном контакте с лидерами Армении и Азербайджана. Об этом передает Euronews со ссылкой на официального представителя ЕС.

Согласно информации, Шарль Мишель говорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, <в ближайшее время> он поговорит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

<Его команда и специальный представитель ЕС Тойво Клаар в последние дни находились в тесном контакте с обеими сторонами, чтобы добиться немедленной деэскалации и прогресса по всем пунктам повестки дня посредством диалога>, - добавил чиновник.

Накануне официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил, что Евросоюз призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно положить конец боевым действиям и возобновить переговоры