Четверг, 4 Августа 2022 17:14

АрмИнфо.Давление Азербайджана на Армению со временем будет лишь возрастать, но вероятность крупномасштабной войны невелика. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламента Армении от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

"Целью Баку в повышении градуса давления посредством вооруженных провокаций и убийств на границе является обретение столь вожделенного ими коридора через территорию Армении. Но сегодня я усматриваю лишь вероятность риска продолжения локальных боестолкновений. Азербайджан готовился к их текущему этапу достаточно давно, активно распространяя дезинформацию о нарушениях режима перемирия, якобы имевших место с армянской стороны", - заметил он.

На этом пути Баку, согласно оппозиционеру, вынудил Ереван вывести раньше времени из Арцаха последних военнослужащих срочной службы. Азербайджан также вынудил Армению дать согласие на строительство армянского участка альтернативной Лачинскому коридору дороги Тех- Корнидзор. И хотя никаких строительных работ там не выполнено, получается, что уже сейчас для поездки в Арцах гражданам придется передвигаться по грунту.

Парламентарий убежден, что выдвигая подобные унизительные для руководства Армении требования, в Баку подготавливают почву для новых требований в будущем. И получит ровно столько сколько будут готовы уступить в Ереване. Соответственно, по его прогнозам, нынешняя напряженность продлится до тех пор пока Армения не выполнит все требования Азербайджана.

"В Баку существует четкая программа действий по окончательной деарменизации Арцаха в ближайшее десятилетие. В то время как действующая в Армении власть, судя по всему, готова идти на уступки, сдавать территории и т.д. Однако, вместо того, чтобы делать это мирным путем, предпочитает делать это под прикрытием локальных боестолкновений. Учитывая же, что потеряв Арцах, Армения станет еще более беззащитной, наша задача - предотвратить закулисные договоренности вокруг Арцаха. Поскольку потеря Арцаха, боеспособной армии приведет нас к утрате государственности", - подытожил Абрамян.