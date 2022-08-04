Четверг, 4 Августа 2022 17:13

АрмИнфо.Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения.

Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с последними событиями в зоне нагорно- карабахского конфликта. <К сожалению, имеются жертвы. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым. Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки <на земле>>,- подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. При этом в МИД РФ добавили, что активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны.

В ведомстве не отметили, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами. <Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня. Исходим из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико­дипломатическими средствами, с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. Убеждены, что усилия сторон должны быть сконцентрированы на формировании положительной повестки в отношениях Баку и Еревана в рамках имеющихся трехсторонних переговорных форматов>, - подытожили в российском МИД.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора.