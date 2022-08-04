Четверг, 4 Августа 2022 17:02

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина в графике пока нет телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне напряженности в Нагорном Карабахе, но разговор можно оперативно согласовать.

"В настоящий момент в графике президента нет. Но если потребуется, то такой контакт может быть проведен весьма оперативно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он не исключил, что лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров 5 августа обменяются мнениями в связи с обострением в Нагорном Карабахе.

"Нельзя исключать, что президенты обменяются мнениями в связи с этим обострением", - подытожил Песков. Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня.

В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха. А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли.

Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора. А сегодня премьер- министр Армении Никол Пашинян реагируя на ситуацию отметил, что в настоящее время ситуация вокруг Нагорного Карабаха носит крайне сложный характер, но возникают вопросы к российским миротворцам, которые должны пресекать любые попытки нарушения линии соприкосновения. На это представитель Кремля отметил, что тесные контакты между сторонами позволят прояснить ситуацию.