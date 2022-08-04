Четверг, 4 Августа 2022 15:42

АрмИнфо.Европейские парламентарии реагируют на агрессию Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха и требует надлежащей реакции Евросоюза.

Так, голландский политик, Член Европейского парламента Питер ван Дален выразил полную поддержку Арцаху.

<Я поддерживаю Арцах и призываю Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля осудить нападение Ильхама Алиева!>, написал депутат Европейского парламента.

В свою очередь кипрский журналист и политик, который с 2019 года является членом Европейского парламента от Демократического митинга отметил, что Азербайджан вновь провокационно атакует Нагорный Карабах, что приводит к жертвам даже среди мирного населения.

<Европейский союз должен отреагировать немедленно. Нельзя оставлять нуждающихся в нас в данный момент армян в одиночестве>, резюмировал депутат.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора.