Четверг, 4 Августа 2022 13:30

АрмИнфо.Служба государственной охраны получит дополнительное финансирование в размере 723,7 млн драмов. Постановление об этом было принято 4 августа на заседании правительства в необсуждаемом порядке.

Конкретно на какие цели будет направлено дополнительное финансирование, не сообщается. Лишь отмечается, что принятие решения обусловлено необходимостью обеспечения нормальной деятельности Службы государственной охраны.