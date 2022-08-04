Четверг, 4 Августа 2022 13:23

АрмИнфо.Работы по строительству нового маршрута Лачинского коридора уже стартовали. Об этом заявил журналистам министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян 4 августа.

<Техника работает, дорога строится. Мы разделили процесс на три части, активно работаем. До весны строительство дороги будет завершено>, - отметил Саносян.

На вопрос, проводятся ли ремонтные работы на дороге к границе Турции, министр ответил: <Нет. Такой процесс не идет>.

Ранее Азербайджан посредством командования российских миротворческих сил представил свое требование организовать сообщение с Арменией по другому маршруту. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян назвал данное требование неправомерным. Он напомнил, что В пункте 6 трехстороннего заявления премьер-министра РА, президента Российской Федерации и президента Азербайджана от 9 ноября 2020 года, в котором определены вопросы, связанные с созданием и функционированием Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, говорится следующее: <По согласованию сторон (то есть Российской Федерации, Армении и Азербайджана) в ближайшие три года будет разработан план строительства нового транспортного маршрута через Лачинский коридор, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, с дальнейшей дислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута>. <За это время в этом направлении была проделана определенная работа, но согласованного плана пока нет. В любом случае Армения не согласилась ни на один план, поэтому требование Азербайджана нелегитимно>,- констатировал он.