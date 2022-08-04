Четверг, 4 Августа 2022 13:11

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 августа на заседании правительства подтвердил готовность РА обеспечить связь западных районов Азербайджана с Нахиджеваном через территорию республики, но только в соответствии с законодательством Республики Армения.

Как указал премьер, Азербайджан заявляет, что Армения обязалась обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахиджеваном. <Мы готовы обеспечить эту связь, но Азербайджан не использует предоставленной нами возможностью. Мы и сегодня говорим, пересекайте границу РА, но в соответствии с законодательством РА. Еще с прошлого года у нас в нескольких местах установлены пункты таможенной и пограничной службы РА, и мы сообщили Азербайджану, что они могут пересечь границу и установить связь с Нахиджеваном в любое время в порядке, в установленном законодательством Армении>, - сказал Никол Пашинян.

Что касается строящейся новой дороги, Никол Пашинян отметил, что в трехстороннем заявлении четко указано, что это должно произойти по соглашению сторон. <Мы говорим, что обсуждение маршрута этой дороги рассматриваем как второй вопрос, первым должен быть вопрос закрепления и запуска юридических процедур. Сегодня я официально заявляю, что Азербайджан может пересекать границу Армении в нескольких пунктах и проезжать в Нахиджеван. Если это интерпретировать буквально, то отмечается, что мы должны обеспечить связь западных районов Азербайджана с Нахиджеваном. Самый западный регион Азербайджана - это район Казаха, мы готовы их пропускать, пусть едут в Нахиджеван, мы гарантируем безопасность этого движения. Причем не только на участке Казах-Иджеван, но и на Казах-Берд, участках Варденис, Сисиан, Ерасх, Горис. Но, за это время Азербайджан даже не попытался воспользоваться этим. Это должно быть в порядке, установленном законодательством РА>, - добавил Никол Пашинян.