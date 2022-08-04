Четверг, 4 Августа 2022 12:50

АрмИнфо.Обострение ситуации со стороны Азербайджана нацелено на срыв реализации положений трёхстороннего заявления от 9 ноября. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 августа на заседании правительства.

Глава кабмина отметил, что Азербайджан постоянно говорит об Армии обороны Нагорного Карабаха и о том, почему она дислоцируется вдоль линии соприкосновения. <Если российские миротворческие силы и Азербайджан гарантируют целостность линии соприкосновения, Армии обороны Нагорного Карабаха, мне кажется, не нужно будет нести боевое дежурство. Такая необходимость возникла лишь после того, как Азербайджан отказался подписать мандат миротворцев и постоянно нарушает положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в том числе и о прекращении всех боевых действий, что составляет суть вышеупомянутого документа>, - заявил он.

Помимо этого, как отметил глава правительства РА, Баку постоянно спекулирует на теме якобы присутствия ВС Армении в Нагорном Карабахе. <Должен официально констатировать, что в Нагорном Карабахе нет военнослужащих Республики Армения>, - подчеркнул Пашинян.

Коснувшись нынешней эскалации, Никол Пашинян отметил, что Азербайджан использовал в качестве повода использовал вопрос нового маршрута Лачинского коридора, <якобы он завершил строительные работы, следовательно ряд участков действующего коридора должны быть переданы под его контроль>. <Подобные формулировки Азербайджана также являются грубым нарушением заявления от 9 ноября 2020 года>, - сказал Пашинян.

Так, в 6-м пункте указанного заявления отмечается, что <по согласованию сторон в ближайшие три года - до 9 ноября 2023 года, будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута>. <По состоянию на данный момент не существует плана, который был бы согласован всеми тремя сторонами. Армения несколько раз предлагала, и сейчас предлагает это сделать - то есть утвердить план в трехстороннем формате>, - сказал Пашинян, указав на то, что в заявлении говорится не о строительстве новой дороги, а именно о плане и передислокации миротворческого контингента. В рамках плана должен быть уточнен ряд важнейших вопросов, включая поставки электричества и газа в Нагорный Карабах, а также вопросы безопасности.

При этом глава армянского правительства сообщил, что Армения начала реконструкцию автомагистрали М-12 дороги Корнидзор-Тех, которая, предположительно, должна соединится с новым маршрутом Лачинского коридора.

По его словам, Азербайджан заявляет, что Армения пытается избежать обсуждения этих вопросов. Между тем, как указал Пашинян, это заявление абсурдно с учетом того, что он сам заявлял об этой программе публично еще 27 июня с.г. В ходе онлайн пресс-конференции. <Азербайджан пошел на обострение в Нагорном Карабахе в те дни, когда стартовало строительство дороги М-12 Тех-Корнидзор>, - сказал глава правительства.

Как считает Никол Пашинян, обострение ситуации со стороны Азербайджана в этих условиях имеет одну цель - сорвать реализацию положений трёхстороннего заявления от 9 ноября.