Четверг, 4 Августа 2022 12:48

АрмИнфо. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступил с заявлением в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

В заявлении, в частности говорится: <Секретариате ОДКБ обеспокоены информацией о вооруженных столкновениях, произошедших в Нагорном Карабахе, и приведших к человеческим жертвам. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий исключительно дипломатические методы>.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора.