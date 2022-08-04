Четверг, 4 Августа 2022 12:38

АрмИнфо.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана начал переброску военной техники и подразделений на границу с Азербайджаном.

Вечером 3 августа иранские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлена переброска военной техники к азербайджанской границе. На ролике виден только один танк, который перевозит тягач.

На кадрах, опубликованных иранским Telegram-каналом Sepah Pasdaran. видно, как седельный тягач везет танк. Съемка ведется на закате.

Официального подтверждения этой информации нет. Однако, обозреватели отметили, что в марте текущего года КСИР уже предупреждал Турцию и

Азербайджан, что не потерпит изменения границ соседних государств, и на этом основании предостерег их от возобновления конфликта с Арменией.

О переброске войск сообщил и продюсер иранского информагентства ИРНА Хаял Муаззин в своем телеграмме.

<Генерал Хейдари заявил, что Тегеран не допустит изменения геополитики в регионе. На фоне эскалации в Карабахе КСИР перебрасывает технику к границам с Азербайджаном>, - написал он.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора.