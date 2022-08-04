Четверг, 4 Августа 2022 11:50

АрмИнфо. Сопредседатели Армянской группы Конгресса США Фрэнк Паллоне и Джеки Спейер призвали администрацию Джо Байдена оказать давление на Азербайджан, чтобы тот прекратил атаки на Лачинский коридор Арцаха, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, в результате которых были убиты двое военнослужащих Армии обороны, и более 19 получили ранения.

Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Так, в твите, опубликованном всего через несколько часов после нападения Азербайджана на Арцах, член палаты представителей Паллоне отметил, что <это последний пример того, как Алиев ( президент Азербайджана- ред.) угрожает народу Арцаха такими абсурдными требованиями, как закрытие Лачинского коридора>.

<Я призываю Госдепартамент и ОБСЕ осудить эти действия и использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить опасные действия Алиева>, - написал он.

В свою очередь член палаты представителей Шпейер согласился, написав в Твиттере: <Алиев прекратит свою кровавую кампанию беспилотных ударов по народу Арцаха, только если/когда США продемонстрируют лидерство и силу. Немедленно прекратить всю помощь США Азербайджану, пока дело не дойдет до стола переговоров>.

В свою очередь сполнительный директор ANCA Арам Амбарян призвал к действиям в прямом эфире на платформах ANCA в Facebook и Twitter. Он

призвал сторонников свободы Арцаха позвонить в Белый дом и призвать президента Байдена ввести в действие санкции США против Азербайджана и прекратить отправку американского оружия и помощи жестокому режиму Алиева.

Амбарян подчеркнул, что налогоплательщики США не должны финансировать агрессию Азербайджана против коренного армянского населения Арцаха. Амбарян также призвал сторонников написать своим сенаторам и представителям, посетив https://anca.org/907, чтобы однозначно осудить нападение Азербайджана, прекратить военную помощь Азербайджану и расширить жизненно важную гуманитарную помощь Арцаху.

С заявлением выступила и Армянская Ассамблея Америки, которая решительно осудила нарушение режима прекращения огня Вооруженными силами Азербайджана.

Директор по связям с Конгрессом Мариам Халоян, которая недавно побывала в Арцахе по коридору Лачин/Бердзор обратила внимание на то, что в то время как Армения соблюдает трехстороннее заявление о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает агрессивно нарушать его условия, в частности, не освобождая армянских военнопленных, которые подвергаются пыткам и жестокому обращению.

<Государственный департамент призвал Азербайджан немедленно освободить всех армянских военнопленных, однако явное игнорирование со стороны Азербайджана этого призыва, и продолжающиеся неспровоцированные нападения на армянский народ демонстрируют, что режим Алиева не хочет мира>,- резюмировала она.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора.