Среда, 3 Августа 2022 20:02

АрмИнфо. Мужская сборная Армении по шахматам одержала шестую подряд победу на Всемирной шахматной олимпиаде, став единоличным лидером турнира. Об этом сообщает Международная шахматная федерация в своем микроблоге в Twitter

<Несмотря на поразительные успехи Гукеша Доммараджу, сборная Индии B уступила сборной Армении со счетом 1,5:2,5. Трехкратные победители олимпиад - армяне - оказались сильнее. Победы одержали Самвел Тер-Саакян и Роберт Ованнисян, Грант Мелкумян сыграл вничью, а Габриел Саркисян проиграл. В выходной на турнире день они единственные лидеры с идеальными 12 матч-пойнтами!>, - отмечается в сообщении.

Всемирная шахматная Олимпиада проходит в индийском Чаннае с 28 июля по 10 августа.