Среда, 3 Августа 2022 17:17

АрмИнфо. Движение по межгосударственной магистрали Шуши- Бердзор-Горис открыто в обоих направлениях. Об этом сообщает МВД Арцаха.

<В Бердзорском гуманитарном коридоре дороги, связывающей Арцах с Арменией, не зафиксированы случаи и происшествия, говорится в сообщении. Беспрепятственное передвижение обеспечивает российский миротворческий контингент>,- говорится в сообщении МВД Арцаха.

Очередное обострение началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат.

А сегодня в результате действий противника 8 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще один погиб.