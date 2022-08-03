Среда, 3 Августа 2022 16:30

АрмИнфо. В Армии обороны Арцаха подтвердили факт напряженности в Лачинском коридоре.

<3 августа, начиная с 09:00, азербайджанские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и БПЛА в направлении позиций АО Арцаха, в результате чего 7 военнослужащих получили ранения, 6 из которых вне опасности, у одного состояние оценивается как тяжелое.

Принимаются меры по стабилизации ситуации с РМК, выполняющей миротворческую миссию в Республике Арцах>,- отмечается в сообщении АО Арцаха.

Спустя несколько минут АО Арцаха сообщила, что в результате действий противника один погибший, 8 раненых с армянской стороны.

<Около 15: 00 на северо-западном участке линии соприкосновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники,в результате чего смертельное ранение получил один военнослужащий АО НКР>,- добавили в оборонном ведомстве Арцаха. Ранее, АрмИнфо со ссылкой на свои источники сообщило о боях в Лачинском коридоре.

Ранее, 3 августа ВС Азербайджана заявили о том, что якобы подразделения АО Арцаха открыли огонь по азербайджанским позициям в Лачинском коридоре, в результате чего погиб один азербайджанский военный.

Как ранее сообщило АрмИнфо со ссылкой на Армию обороны Арцаха, 1 августа, начиная с 09:00, на ряде участков северной и северо-западной границы Республики Арцах азербайджанские подразделения прибегли к провокациям, предприняв попытки пересечения линии соприкосновения, которые были пресечены силами подразделений Армии обороны Арцаха.

<С армянской стороны потерь нет. Ситуация остается напряженной. Один

военнослужащий получил ранение, состояние удовлетворительное. О

произошедшем была предоставлена подробная информация командованию

российского миротворческого контингента>, - говорилось в сообщении А

О НКР.

Тогда источники АрмИнфо знакомые с ситуацией сообщали, что противнику сверху поставлена задача захватить высоту на северо-западе НКР. На место инцидента сразу выехали российские миротворцы. Также согласно источникам АрмИнфо, беспилотники Байрактар турецкого производства 4 раза нарушали воздушное пространство Арцаха 1 марта. Ситуация продолжала находиться напряженной по сей день.

Добавим также, что таким образом, скорее всего Азербайджан пытается заставить Армению начать строительство альтернативной Лачинскому коридору маршрут.