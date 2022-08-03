Среда, 3 Августа 2022 15:11

АрмИнфо.Вооруженные силы Азербайджана с применение боевых беспилотников атаковали позиции Армии обороны Арцаха в Лачинском коридоре.

Как сообщают источники АрмИнфо, близко знакомые с ситуацией, сейчас в Лачинском коридоре идут бои, у армянской стороны есть раненные. О количестве потерь противника пока точной информации нет.

Ранее, ВС Азербайджана заявили о том, что якобы подразделения АО Арцаха открыли огонь по азербайджанским позициям в Лачинском коридоре, в результате чего погиб один азербайджанский военный.

Как ранее сообщило АрмИнфо со ссылкой на Армию обороны Арцаха, 1 августа, начиная с 09:00, на ряде участков северной и северо-западной границы Республики Арцах азербайджанские подразделения прибегли к провокациям, предприняв попытки пересечения линии соприкосновения, которые были пресечены силами подразделений Армии обороны Арцаха.

«С армянской стороны потерь нет. Ситуация остается напряженной. Один военнослужащий получил ранение, состояние удовлетворительное. О произошедшем была предоставлена подробная информация командованию российского миротворческого контингента», - говорилось в сообщении А О НКР. Ряд СМИ сообщали, что бои также идут на границе с Арменией в направлении Сюника и Гегаркуника.

Меж тем, в Минобороны Армении опровергли данную информацию. Тогда источники АрмИнфо, знакомые с ситуацией сообщали, что противнику сверху поставлена задача захватить высоту на северо-западе НКР. На место инцидента сразу выехали российские миротворцы.

Также согласно источникам АрмИнфо, беспилотники Байрактар турецкого производства 4 раза нарушали воздушное пространство Арцаха 1 марта. Ситуация продолжала находиться напряженной по сей день. Добавим также, что таким образом, скорее всего Азербайджан пытается заставить Армению начать строительство альтернативной Лачинскому коридору маршрут.

Официальной информации о ситуации пока нет