Среда, 3 Августа 2022 14:35

АрмИнфо.Телефонные разговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Карен Донфрид соответственно с лидерами и главами МИД Армении и Азербайджана - свидетельство существенной активизации США на кавказском направлении.

Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель совета партии "Демократическая альтернатива", политолог Сурен Суренянц. "Убежден, что подобная интенсивность звонков из Вашингтона в Ереван и Баку на фоне Украины, теперь уже Косово и Тайваня не может иметь место просто так. И говорит о высокой степени заинтересованности США текущих процессах между Арменией и Азербайджаном. Думаю, что американцы озвучили Алиеву определенные предложения, открывающие ему большее пространство для маневрирования между Вашингтоном и Москвой", - предположил он.

На этом фоне, согласно политологу, в свою очередь активизируется и Москва. В первую очередь с целью в свою очередь сделать предложения Баку, а во вторую убедить Ереван в необходимости исходящих из этих предложений решений. Имея своим приоритетом блокирование американской активности. Об этом, на его взгляд, говорят последующие американским звонки Лаврова и Путина в Баку.

Согласно политологу, real politik продолжает диктовать свое, что выражается в, обусловленной самым большим арсеналом в регионе, повышенной роли РФ на Южном Кавказе. На фоне которого ЕС и даже США все-таки играют роль второй скрипки. Соответственно, Москва в этой игре не выступает против инициатив остальных игроков лишь до тех пор пока они не входят в прямое противоречие с Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Иными словами, реакция Москвы на звонки Блинкена и Донфрид в Ереван и Баку позволяет предполагать заход США за ее красные линии.

"Так или иначе, угрозы большой войны я не вижу. Поскольку не вижу перспективы позволения Алиеву такой войны со стороны больших же игроков. Сегодня война не нужна ни России, ни Западу. Россия не желает ломать установленный ею же статус-кво. Запад - подвергать риску коммуникации на Ближний Восток. Баку может сыграть на всем этом лишь усилив торг с Западом и РФ. Разумеется, за счет Армении и Арцаха", - спрогнозировал Суренянц.